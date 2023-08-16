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Фердинанд о «Ман Сити»: «Великие команды не берут выходных. Клуб создал культуру побед»

Фердинанд о «Ман Сити»: «Великие команды не берут выходных. Клуб создал культуру побед»

В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (1:1, пен. 5:4). В сезоне-2022/23 «горожане» завоевали требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

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