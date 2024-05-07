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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эриксен о 0:4 от «Пэлас»: «У «МЮ» был выходной, нас не было на поле. Берем вину на себя, каждый мог бы сыграть лучше»

Команда под руководством Эрика тен Хага была разгромлена в 36-м туре АПЛ. «Большое разочарование. У команды был выходной, на поле нас не было.

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