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Царьград

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Бастрыкин потребовал отчет о проверке вырубки леса в Архангельской области

Бастрыкин потребовал отчет о проверке вырубки леса в Архангельской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя архангельского управления ведомства Алексея Попова представить сведения о ходе проверки, начатой после жалоб населения Верхнетоемского округа на возможные нарушения экологического законодательства.

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