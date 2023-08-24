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Экс-защитник «Вашингтона» Боуи близок к переходу в минское «Динамо» (Metaratings)

Как сообщает Metaratings, защитник находится в шорт-листе минского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ. Стороны близки к заключению однолетнего контракта.

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