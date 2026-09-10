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Алжир закроет воздушное пространство для всех самолетов из ОАЭ

Алжир закроет воздушное пространство для всех самолетов из ОАЭ

Алжир с 00:00 по местному времени 11 сентября вводит запрет на использование своего воздушного пространства для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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