Доха (WTA). 1/4 финала. Павлюченкова сыграет с Коллинс, Рыбакина встретится с Фернандес, Швентек – с Азаренко

Сетка турнира здесь Qatar TotalEnergies Open 2024 Доха, Катар 11 – 17 февраля 2024 WTA 1000 Призовой фонд – $3 211 715 Открытые корты, хард Четвертьфинал Анастасия Павлюченкова (Россия) Даниэль Коллинс (США) Дата проведения 15 февраля, 15.
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