«Вундерваффе» не вышло: в РФ раскрыли, почему «Орешник» не стал чудо-оружием Военные эксперты объяснили, почему ракетный комплекс «Орешник» не рассматривается как универсальное средство для решения всех боевых задач Военный аналитик объяснил, почему «Орешник» не стал чудо-оружием и какие ракетные комплексы способны выполнять те же задачи быстрее и дешевле.