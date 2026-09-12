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Тайная доктрина

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«Вундерваффе» не вышло: в РФ раскрыли, почему «Орешник» не стал чудо-оружием

«Вундерваффе» не вышло: в РФ раскрыли, почему «Орешник» не стал чудо-оружием

«Вундерваффе» не вышло: в РФ раскрыли, почему «Орешник» не стал чудо-оружием  Военные эксперты объяснили, почему ракетный комплекс «Орешник» не рассматривается как универсальное средство для решения всех боевых задач Военный аналитик объяснил, почему «Орешник» не стал чудо-оружием и какие ракетные комплексы способны выполнять те же задачи быстрее и дешевле.

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