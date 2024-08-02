Ещё одна боксёрша, провалившая гендерный тест, победила соперницу на Олимпиаде

Скандалы вокруг женского бокса на Олимпиаде-2024 продолжаются: вслед за алжирской спортсменкой Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, но допущенной к Играм, в поединке приняла участие и боксёрша из Тайваня Линь Юйтин, чья гендерная идентичность также не раз становилась предметом ожесточённых споров.