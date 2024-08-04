Как я съездил в Шарыпово. Рассказ редактора «АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ» Александра Соколова

Шарипово находится в 4 часах езды от Красноярска, что довольно далеко от столицы. Почему Шарипово? Городок знаменит открытием сначала Стегозавра, а затем неизвестного науке динозавра, которого назвали Килеске (которого, кстати, изначально хотели назвать «Глоссозавр»).
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