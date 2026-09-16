В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего

14 сентября 2026 года в поле у села Рунга Буинского района во время производства сельскохозяйственных работ погиб 22-летний работник крестьянско-фермерского хозяйства.
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