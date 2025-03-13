Известный дизайнер Борисова предложила лицензировать одежду с национальными элементами.

Известный дизайнер Катя Борисова предложила лицензировать одежду с национальными элементами. Модельер прокомментировала ГТРК «Татарстан» последние тенденции с интеграцией национальных элементов не более чем хайпом и «дизайнерской плесенью».
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