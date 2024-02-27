Вертолет, стул для охранника и спортзал: что входит в райдер Тимати

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Недавно в Сеть попал концертный райдер рэпера Тимати. В него входят проживание в лучших гостиницах города, личный вертолет и французский коньяк, сообщил телеграм-канал Baza.
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