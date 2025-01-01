Итоги 2024 года

Святослав Сюткин

Святослав СюткинРеспект автору за замечательную статью по итогам 2024 года! Уверен,что все в этом году закончится с водружением Знамени Победы над поверженным врагом на перекор всем нашим недругам,которых немало особенно в Европе! Все эти макроны,шольцы,борисы и их приспешники всех уже достали!Победа будет за Нами и Точка!