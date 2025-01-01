Здравствуйте, мои дорогие читатели и примкнувшие к нам всякого рода Джонни Депы. Весь год мы с вами гоняем чаи с пряниками в приятной компании.
Итоги 2024 года
Комментарии
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Святослав Сюткин
Святослав СюткинРеспект автору за замечательную статью по итогам 2024 года! Уверен,что все в этом году закончится с водружением Знамени Победы над поверженным врагом на перекор всем нашим недругам,которых немало особенно в Европе! Все эти макроны,шольцы,борисы и их приспешники всех уже достали!Победа будет за Нами и Точка!
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1 д.
Yvan
Всё правильно, кроме успехов в "комической отрасли".
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1 д.
Святослав Сюткин
Святослав Сюткин Мы первыми покорили космос,БУДЕМ первыми и в космосе! По другому Мы не можем!!!
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18 час.
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