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Царьград

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Akmal’ и Куртова сыграли свадьбу-бал в Петербурге

Akmal’ и Куртова сыграли свадьбу-бал в Петербурге

Свадебное торжество прошло 20 сентября в Санкт-Петербурге в эстетике исторического бала: гости и персонал были одеты в костюмы и парики.

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