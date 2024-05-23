Политнавигатор Запад не пойдёт на дальнейшую эскалацию, потому что понимает, что армия России готова взорвать Йеллоустон.
Российские ракеты уже нацелены на Йеллоустон – киевский эксперт
Комментарии
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Александр Каблучко
А какого хрена наши РПКСН постоянно несут боевую западнее Бермуд и восточнее Гавай еще с 60-х, хохмы ради?
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8 час.
ВМ
Владимир Минаков
Эксперт Олег Стариков - ракетчик, полковник войск РВСН, человек со знаниями и опытом ( не в пример такой пигалице, как Вы). О том, что взрыв Йеллоустоуна уничтожит Штаты, знают уже давно и очень этого ( и правильно), боятся. А такое событие просто можно ускорить, введя "катализатор" для успокоения недоумков, ведущих страну и народ к уничтожению ради доминирования в мире. На том свете их бабло, ради которого они гробят планету, не понадобится... Там и плато Калифорнии может при помощи ЯО уплыть от континента - там есть разлом земной коры...
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8 час.
Водолей
ОООчень хотелось бы верить, но сомневаюсь, а жаль....🤨
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7 час.
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