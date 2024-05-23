Российские ракеты уже нацелены на Йеллоустон – киевский эксперт

ВМ

Владимир Минаков

Эксперт Олег Стариков - ракетчик, полковник войск РВСН, человек со знаниями и опытом ( не в пример такой пигалице, как Вы). О том, что взрыв Йеллоустоуна уничтожит Штаты, знают уже давно и очень этого ( и правильно), боятся. А такое событие просто можно ускорить, введя "катализатор" для успокоения недоумков, ведущих страну и народ к уничтожению ради доминирования в мире. На том свете их бабло, ради которого они гробят планету, не понадобится... Там и плато Калифорнии может при помощи ЯО уплыть от континента - там есть разлом земной коры...