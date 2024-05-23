ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennadiy Kozyrev
    Статья по теме: Этнические диаспоры как угроза традиционной российской идентичности http://kozyrev-gi.ru/pages/etnich..."Уже в конце меся...
  • Георгий Михалев
    Да, в карательные отряды. Думаю, от желающих отбоя не будет.Один вырвался, вт...
  • ЧилиИвано
    Это что, теперь идёт сбор в добровольцы на защиту русских против пришлых безпредельщиков ? А хватит людей и на СВО и ...Один вырвался, вт...

Российские ракеты уже нацелены на Йеллоустон – киевский эксперт

Российские ракеты уже нацелены на Йеллоустон – киевский эксперт

Политнавигатор Запад не пойдёт на дальнейшую эскалацию, потому что понимает, что армия России готова взорвать Йеллоустон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Каблучко
А какого хрена наши РПКСН постоянно несут боевую западнее Бермуд и восточнее Гавай еще с 60-х, хохмы ради?
Ответить
8 час.
ВМ
Владимир Минаков
Эксперт Олег Стариков - ракетчик, полковник войск РВСН, человек со знаниями и опытом ( не в пример такой пигалице, как Вы). О том, что взрыв Йеллоустоуна уничтожит Штаты, знают уже давно и очень этого  ( и правильно), боятся. А такое событие просто можно ускорить, введя &quot;катализатор&quot; для успокоения недоумков, ведущих страну и народ к уничтожению ради доминирования в мире. На том свете их бабло, ради которого они гробят планету, не понадобится... Там и плато Калифорнии может при помощи ЯО уплыть от континента - там есть разлом земной коры...
Ответить
8 час.
Водолей
ОООчень хотелось бы верить, но сомневаюсь, а жаль....🤨
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх