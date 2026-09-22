Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил «Реалу», который призвал сменить его на посту руководителя лиги,Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил «Реалу», который призвал сменить его на посту руководителя лиги, обвинив в использовании своего положения для дискредитации и атак на мадридский клуб.