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Глава Ла Лиги ответил на обвинения «Реала»: «Уважение ко всем. Подчинение — никому»

Глава Ла Лиги ответил на обвинения «Реала»: «Уважение ко всем. Подчинение — никому»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил «Реалу», который призвал сменить его на посту руководителя лиги,Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил «Реалу», который призвал сменить его на посту руководителя лиги, обвинив в использовании своего положения для дискредитации и атак на мадридский клуб.

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