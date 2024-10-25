Прогноз погоды в Крыму на пятницу. • Симферополь: +14°, облачно• Севастополь: +15°, облачно• Ялта: +16°, облачно• Алушта: +16°, облачно• Евпатория: +14°, облачно• Саки: +14°, облачно• Бахчисарай: +14°, облачно• Джанкой: +13°, пасмурно• Судак: +16°, облачно• Феодосия: +14°, обл.
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