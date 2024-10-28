Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников автомобильного транспорта с профессиональным праздником

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников автомобильного транспорта с профессиональным праздником – Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
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