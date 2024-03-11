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Военное обозрение

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В ВМС США призывают инвестировать в заброшенные верфи для решения задач по строительству подводных лодок

В ВМС США призывают инвестировать в заброшенные верфи для решения задач по строительству подводных лодок

Ранее уже говорилось, что руководство фирмы задействовало немалые силы и средства, дабы потеснить двух монополистов на рынке строительства атомных подводных лодок и авианосцев.

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