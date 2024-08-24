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В Екатеринбурге задержали мигранта с партией наркотиков

В Екатеринбурге задержали мигранта с партией наркотиков

Мужчина спрятал опасный товар в арендованном гаражеГражданина Таджикистана, который, судя по всему, приехал в Россию, чтобы торговать наркотиками, задержали в Ектеринбурге сотрудники УФСБ по Челябинской области.

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