В Екатеринбурге задержали мигранта с партией наркотиков

Мужчина спрятал опасный товар в арендованном гаражеГражданина Таджикистана, который, судя по всему, приехал в Россию, чтобы торговать наркотиками, задержали в Ектеринбурге сотрудники УФСБ по Челябинской области.
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