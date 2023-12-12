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Где можно использовать композитную арматуру вместо стальной? А где использовать не получится

Где можно использовать композитную арматуру вместо стальной? А где использовать не получится

Железобетон (железо + бетон) на протяжении 200 лет служил людям верой и правдой, но буквально несколько десятилетий назад производители нам подкинули еще один новый материал — полимер-композитную арматуру (далее ПКА), которая в сфере частного домостроения стала очень сильно конкурировать с "классикой" — со стальной арматурой.

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