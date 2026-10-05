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Царьград

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Прокуратура помогла многодетной семье Прокопенко получить дом

Прокуратура помогла многодетной семье Прокопенко получить дом

Семья Прокопенко, много лет стоявшая в очереди на жильё в Новосибирской области, получила ключи от нового дома после вмешательства прокуратуры и выделения средств из областного бюджета на 2026 год.

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