Десантник спас сослуживца, которого изрешетил враг на территории ЛНР

Командир десантно-штурмового взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ с позывным Мор смог спасти своего товарища, который раненым оказался под огнем укронацистов.
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