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Капризов не набрал очки во 2-м матче подряд. Форвард «Миннесоты» пропустил часть 2-го периода против «Лос-Анджелеса» из-за попадания шайбы в лицо

Нападающий «Миннесоты» не сделал результативных действий в игре против «Лос-Анджелеса» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

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