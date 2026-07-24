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Intel отчиталась о сильнейшем росте квартальной выручки за последние 15 лет

Intel отчиталась о сильнейшем росте квартальной выручки за последние 15 лет

Американский производитель полупроводников Intel Corporation опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав сильнейший темп роста квартальной выручки за последние 15 лет.

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