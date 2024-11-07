Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к ИИ

Ученые из России первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту. С его помощью грызун по кличке Пифия дала верные ответы на сотни вопросов — про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и другие.
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