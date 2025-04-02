РИА Новости/Макс Ветров Преступники стараются избавиться от указывающих на их преступления.Двадцать четвертого марта в Луганской Народной Республике две дальнобойные ракеты производства Соединенных Государств Америки выпущены по автомобилю телекомпании "Звезда".
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