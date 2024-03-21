21 марта по народному календарю отмечается Вербоносица, Весенний солнцеворот. Считается, что с этого дня приходит настоящая весна.
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21 марта по народному календарю отмечается Вербоносица, Весенний солнцеворот. Считается, что с этого дня приходит настоящая весна.