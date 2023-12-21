Вероника Степанова: «У меня нет негативных чувств к пишущей прессе, просто они бесполезны. Развитие обошло их стороной»

Об этом олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете написала в колонке на «Матч ТВ». «Все современные спортсменки делятся на две категории: тех, кто пробежал гонку, сыграл матч или партию – и отдыхать (работу закончила, расслабляюсь, а что, имею право!) И тех, кто закончив основную работу, переходит к дополнительной: съемкам, интервью, выступлениям перед фанатами.