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Нурмагомедов и Шаблий устроили первую битву взглядов в Сан-Диего

Нурмагомедов и Шаблий устроили первую битву взглядов в Сан-Диего

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир Bellator, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

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