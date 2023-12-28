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Кости №5: мацерация в воде

Кости №5: мацерация в воде

﻿﻿Сегодня небольшой рассказ об одном из лучших способов очистки костей – мацерации в воде. В общем, метод этот чрезвычайно прост: тушку бросаем в воду, вся мякоть и все связки гниют, остаются только чистые кости, гладкие и крепкие.

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