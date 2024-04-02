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Марина Репещук. Говорим о важном

1 подписчик
Есть по всей стране региональная сетка СМИ Шкулëва. У нас это 93РУ

Есть по всей стране региональная сетка СМИ Шкулëва. У нас это 93РУ. В комментариях этого СМИ процветают антироссийские настроения, открытая дискредитация СВО.

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