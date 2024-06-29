Откройте дверь, мы умираем: люди чуть не задохнулись на рейсе из Антальи в РФ

Рейс из турецкой Антальи в Россию чуть не потерял всех своих пассажиров: сначала вылет задержали, а затем заставили людей сидеть в самолете за закрытыми дверьми, с выключенными кондиционерами и страшной жаре.
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