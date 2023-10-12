Разлучницы и хищницы: самые опасные женщины по гороскопу

Говорят, что бывалый астролог, уверенно ткнув пальцем в ночное звездное небо, мог с жаром в сердце и дрожью в голосе поведать собрату-мужчине о страшной опасности, которая несет в себе женщина, родившаяся под тем или иным знаком.