Музей олимпийской славы в Новосибирске перенесут на новую площадку

Музей олимпийской славы в Новосибирской области обретет новую площадку. Учреждение, являющееся одним из филиалов областного краеведческого музея, переедет в новое помещение весной этого года, сообщила директор музея Юлия Шуклина, передает ТАСС.
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