Промежуточные итоги предварительных переговоров

Как и предполагалось, первый раунд российско-американских переговоров был ознакомительным. Стороны встретились, изложили друг другу давно наболевшее, поговорили о проблемах и пообещали рассмотреть встречные предложения — за сим и разошлись.
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