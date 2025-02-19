Сила в правде
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Сила в правде

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Промежуточные итоги предварительных переговоров

Промежуточные итоги предварительных переговоров

Как и предполагалось, первый раунд российско-американских переговоров был ознакомительным. Стороны встретились, изложили друг другу давно наболевшее, поговорили о проблемах и пообещали рассмотреть встречные предложения — за сим и разошлись.

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