Ванилла SU

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Приготовьте аппетитные кексы с шоколадной крошкой из спелых бананов и остальных доступных ингредиентов.

Приготовьте аппетитные кексы с шоколадной крошкой из спелых бананов и остальных доступных ингредиентов.

﻿﻿Спелые бананы – продукт, от которого многие стремятся избавиться. И есть несколько замечательных рецептов, позволяющих превратить их в ингредиент самых вкусных блюд (см также: Запасливая хозяйка: 3 изысканных блюда, которые можно приготовить из перезревших бананов).

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