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  • tsan tsan
    Проблему надо решать по мере их появления. Кедми давно уже всем надоел со своими нравоучениями через губу. С ним пора...Яков Кедми покине...
  • Аким Воземчук
    Тайвань  американская пробка  изолирующая Китай от внешних вод.Удивляют тайваньские китайцы,ведь они прекрасно знают ...Оппозиция Тайваня...
  • Boris Borisov
    Спасибо. Очень понравилась подпись.Такого не было с ...

Салливан и Ван И обсудили отношения США и КНР, Израиль, РФ и Тайвань

Салливан и Ван И обсудили отношения США и КНР, Израиль, РФ и Тайвань

В Белом доме поделились информацией о разговоре советника президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которого они обсудили отношения Пекина и Вашингтона, конфликт Израиля и Палестины, российскую СВО на Украине и ситуацию в Тайваньском проливе.

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