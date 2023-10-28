Салливан и Ван И обсудили отношения США и КНР, Израиль, РФ и Тайвань

В Белом доме поделились информацией о разговоре советника президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которого они обсудили отношения Пекина и Вашингтона, конфликт Израиля и Палестины, российскую СВО на Украине и ситуацию в Тайваньском проливе.