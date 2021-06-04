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Как получить грант в 400 тысяч рублей на просветительский проект?

Как получить грант в 400 тысяч рублей на просветительский проект?

Опыт авторов передачи о реставрации мебели, победивших в молодежном конкурсе Фото с награжденияДелимся своим опытом участия и победы в грантовом конкурсе "Росмолодежи", рассказываем, каких ошибок лучше не совершать и как повысить шансы на успех.

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