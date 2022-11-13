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Светлов о «Сочи»: «Не обещаю, что войдем в зону плей-офф, но будем стараться играть достойно»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Торпедо» (3:5). «В целом игра была напряженная. На сегодняшний момент противник нас опережает во многих компонентах: и скорости повыше, и в борьбе за шайбу игроки соперника тоже часто выходили победителями.

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