Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кутуев
    Видимо, по-вашему, нужно как в Америке - исполнилось 18 лет отпрыску, пинка по ему под зад и на все четыре стороны. С...Советское воспита...
  • В С
    Все эти "прилунения" уже давно не вызывают ничего, кроме дикого смеха.Как американцы по...
  • Лилианна Марченко
    А почему бы министром культуры не назначить Яну Поплавскую...? Очень достойная кандидатура.БОРЬБА ЗА НОВЫЙ С...

БОРЬБА ЗА НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА В РАЗГАРЕ. КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ СТАНОВИТСЯ НИКИТА МИХАЛКОВ

БОРЬБА ЗА НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА В РАЗГАРЕ. КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ СТАНОВИТСЯ НИКИТА МИХАЛКОВ

Интрига с увольнениями в высших эшелонах власти после выборов президента набирает обороты. Кто-то усиленно подсиживает премьера, министра культуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sa
svet alex
Сравнивать Н.Михалкова и Джигурду, или объединять в правительстве, например, М.Мишустина, С.Лаврова  с А.Силуановым и Мантуровым - это вообще ничего не понимать, не читать, не интересоваться и не болеть за страну! Стыдно!
Ответить
2 час.
ИГ
Ирина Голота
Главное в сказанном - это &quot;ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ Конституционный суд и Счетная палата&quot;. Тогда, возможно, будет результат
Ответить
1 час.
Лилианна Марченко
А почему бы министром культуры не назначить Яну Поплавскую...? Очень достойная кандидатура.
Ответить
56 мин.

Картина дня

наверх