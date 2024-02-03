Интрига с увольнениями в высших эшелонах власти после выборов президента набирает обороты. Кто-то усиленно подсиживает премьера, министра культуры.
БОРЬБА ЗА НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА В РАЗГАРЕ. КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ СТАНОВИТСЯ НИКИТА МИХАЛКОВ
Комментарии
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sa
svet alex
Сравнивать Н.Михалкова и Джигурду, или объединять в правительстве, например, М.Мишустина, С.Лаврова с А.Силуановым и Мантуровым - это вообще ничего не понимать, не читать, не интересоваться и не болеть за страну! Стыдно!
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2 час.
ИГ
Ирина Голота
Главное в сказанном - это "ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ Конституционный суд и Счетная палата". Тогда, возможно, будет результат
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1 час.
Лилианна Марченко
А почему бы министром культуры не назначить Яну Поплавскую...? Очень достойная кандидатура.
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56 мин.
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