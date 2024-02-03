БОРЬБА ЗА НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА В РАЗГАРЕ. КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ СТАНОВИТСЯ НИКИТА МИХАЛКОВ

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svet alex

Сравнивать Н.Михалкова и Джигурду, или объединять в правительстве, например, М.Мишустина, С.Лаврова с А.Силуановым и Мантуровым - это вообще ничего не понимать, не читать, не интересоваться и не болеть за страну! Стыдно!