Коллаж Царьграда Кольцо сжимается: к сценаристу "Вечернего Урганта" постучалась ФСБ. Участника юмористического шоу Дмитрия Романова лишили гражданства России за поддержку киевского режима и осуждение СВО.
Кольцо сжимается: К сценаристу "Вечернего Урганта" постучалась ФСБ
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Юрий Золотарев
"Вчерашний Ургант" разве кому-то нужен??
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10 час.
Людмила Лиханова
Наталия Астахова Может быть государство займется, наконец, войной, а не перетрахивания трусов этой сбежавшей твари, каждый день одно и то же, и все про них, сказано же было- все-уехали-забыли, не было их никогда, а нам все про Пугачиху, про Урганта, Макаревича и прочую мразь, вы думаете нам это все интересно? Займитесь новым вооружением на СВО, проблемой мигрантов, а не демонстрацией хари Невзорова и иже с ним, иначе, действительно придется отписаться от канала, хотя я с вами уже около 10 лет НУ ЕСЛИ ВАМ ТАК ТЯЖКО ОСТАВАТЬСЯ С КАНАЛОМ, ТО ВАС НИКТО УДЕРЖИВАТЬ НЕ БУДЕТ. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ...НЕДАЛЕКИЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ОДНО ДРУГОМУ НЕ МЕШАЕТ. ОДНИ ВОЮЮТ НА ФРОНТЕ, ДРУГИЕ НА ДРУГИХ ФРОНТАХ И ВСЕ ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО ВАЖНЫ, НО И КРЕПКО СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ Т.К. СКОМОРОХИ ИНОГДА ВРЕДНЕЕ ПРОСТО ОТКРЫТЫХ ВРАГОВ., ОНИ УМЕЮТ ВНОСИТЬ СУМЯТИЦУ В ГОЛОВЫ ЛЮДЕЙ, ОНИ ЗНАЮТ ТЕХНИКУ НЛП И НЕ ТОЛЬКО . ТАКИЕ РАЗРУШАЮТ СТРАНУ ВНУТРИ . ТАК ЧТО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫСТУПАТЬ С ГНЕВНЫМИ ОБВИНЕНИЯМИ ПОПЫТАЙТЕСЬ ВКЛЮЧИТЬ МОЗГИ.
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9 час.
александр мозговой
А когда ФСБ постучит в дверь козловскому. и другим лицам, которые штурмовали Верхний Ларс. границы стран СНГ, которые отсиживаются за бугром, а за деньгами ползут в Россию..
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1 час.
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