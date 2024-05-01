В Одессе горят склады "Новой почты", слышны взрывы

В Одессе произошел крупный пожар с последующей детонацией на складах компании "Новая почта". Эта компания широко используется Вооруженными силами Украины для военной логистики и хранения техники с боеприпасами, пишет Life.
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