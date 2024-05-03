Заноза
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Заноза

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Накануне Дня тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая — Ермак, Залужный, Порошенко?

Накануне Дня тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая — Ермак, Залужный, Порошенко?

Почти через три недели, 21 мая, истекает каденция действующего президента Украины Владимира Зеленского, после чего де-юре наступает вакуум власти, поскольку в положенный срок, 21 марта, выборы на Украине не проводились Источник фото: gazeta.

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Комментарии
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Александр Бабин
Ну в этом случае кто победит-американцы или англичане
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21 час.

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