Накануне Дня тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая — Ермак, Залужный, Порошенко?

Почти через три недели, 21 мая, истекает каденция действующего президента Украины Владимира Зеленского, после чего де-юре наступает вакуум власти, поскольку в положенный срок, 21 марта, выборы на Украине не проводились Источник фото: gazeta.
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