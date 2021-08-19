Русская весна

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Противники талибов попросили США прислать им оружие

Противники талибов попросили США прислать им оружие

Бойцы сопротивления в афганской провинции Панджшер, которая остается неподконтрольной движению «Талибан»*, призывают западные страны помочь им оружием, об этом говорится в заявлении их лидера Ахмада Масуда, опубликованном газетой Washington Post.

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