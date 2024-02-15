МО РФ показало работу расчетов БПЛА на донецком направлении

Министерство обороны России 15 февраля опубликовало видео боевой работы подразделения разведки группировки российских войск «Юг» на донецком направлении, которое корректирует работу артиллеристов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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