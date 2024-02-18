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«Измученный президент»: Украина не выдержит давления на фронте — Spiegel

«Измученный президент»: Украина не выдержит давления на фронте — Spiegel

Украина может не выдержать давления россиян на фронте, невзирая на мотивацию, а дефицит боеприпасов вряд ли может быть устранен в этом году, пишет немецкое издание Der Spiegel в статье под названием «Измученный президент».

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Чем &quot;измучен&quot;? Бредовыми фантазиями на тему уничтожения Украины как государства и народа ?Или неуемной жаждой обогащения и коксоманией?
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17 час.
НМ
Наталия Москаленко
Уже самоликвидировался бы, да и отмучился скорее!
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14 час.

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