Украина может не выдержать давления россиян на фронте, невзирая на мотивацию, а дефицит боеприпасов вряд ли может быть устранен в этом году, пишет немецкое издание Der Spiegel в статье под названием «Измученный президент».
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