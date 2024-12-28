Психолог Суслов: предпраздничное уныние появляется из-за четырех причин

Предпраздничное уныние связано с четырьмя факторами: желанием решить все проблемы до конца года, планированием дел на праздничных каникулах, озабоченностью из-за подготовки к Новому году и финансовыми проблемами.
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