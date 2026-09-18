Сингапурцы смогут заработать на книгах: как власти превращают чтение в крутую привычку

Представьте: вы уютно устраиваетесь с книгой, проводите всего 15 минут за чтением — и бац, на вашем счету уже появляются виртуальные монетки, которые потом превращаются в настоящие сингапурские доллары.
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