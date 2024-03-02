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«Танки ворвались»: ВС России рвут оборону ВСУ в городе-крепости Красногоровка: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 2 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Танки ворвались»: ВС России рвут оборону ВСУ в городе-крепости Красногоровка: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 2 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 2 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Артёмовское направление: По некоторым сообщениям, российские войска практически взяли под полный контроль Красное (Ивановское).

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